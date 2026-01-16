Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з Росії, - ЗМІ
З 1 січня 2026 року Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з Росії й не закуповує навіть передбачений контрактом мінімальний обсяг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".
За даними джерел видання, відмова від постачання стала результатом високих експортних цін, які з січня 2026 року вперше перевищили внутрішні у Китаї. Це зробило подальшу закупівлю не вигідною для Пекіна.
Компанія "Інтер РАО" (оператор експорту-імпорту) експортувала до Китаю надлишки електроенергії з Далекого Сходу.
Контракт на постачання електроенергії був укладений з китайською Державною електромережевою корпорацією у 2012 році. Він діє до 2037 року.
Передбачалося, що за весь період до Китаю буде поставлено близько 100 млрд кВт/год, або близько 4 млрд кВт/год на рік. Формула ціни на електроенергію, встановлена контрактом, невідома.
Джерела видання кажуть, що експорт електроенергії до КНР у 2026 році навряд чи відновиться. Водночас Міністерство енергетики Росії припускає відновлення експорту при отриманні нового запиту від Китаю.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного врегулювання війни. Дії Пекіна лише посилюють фінансові можливості Росії для продовження агресії проти України.
За словами глави держави, Китай значно збільшив закупівлю російських енергоресурсів, ставши їхнім найбільшим імпортером. А гроші від експорту енергетики Росія витрачає на війну.
У відповідь представник МЗС Китаю, заявив, що з початку повномасштабної війни Пекін підтримує тісний контакт з усіма сторонами, зокрема з Україною та Росією, і послідовно виступає за припинення вогню та початок мирних переговорів.