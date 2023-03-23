UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай повинен наказати Росії вивести війська з України, - МЗС Канади

Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (twitter Mélanie Joly)
Автор: РБК-Україна

Якщо Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні, то він має сказати РФ, щоб ті покинули окуповані території.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Міністр зауважила, що Канада завжди виступатиме за мир, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй, тож для настання миру, їй треба забратися геть

“Якщо Китай дійсно прагне мирної угоди, то йому варто сказати Росії, аби вона забиралася геть з України. Я ще минулого місяця сказала це своєму китайському колезі”, - зазначила Жолі.

Раніше ми повідомляли, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви та його заяви про мир не змінили бажання Кремля знищити Україну.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден під час візиту до Канади обговорить із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо підтримку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКанадаВійна Росії проти України