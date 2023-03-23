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Китай должен приказать России вывести войска из Украины, - МИД Канады

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (twitter.com/melaniejoly)
Автор: РБК-Украина

Если Китай поддерживает мирное урегулирование войны в Украине, то он должен сказать РФ, чтобы те покинули оккупированные территории.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Министр отметила, что Канада всегда будет выступать за мир, а полномасштабное вторжение России в Украину является нарушением устава Организации Объединенных Наций, поэтому для наступления мира ей нужно уйти.

“Если Китай действительно стремится к мирному соглашению, то ему следует сказать России, чтобы она убиралась из Украины. Я еще в прошлом месяце сказала это своему китайскому коллеге", – отметила Жоли.

Ранее мы сообщали, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире не изменили желание Кремля уничтожить Украину.

Напомним, Президент США Джо Байден во время визита в Канаду обсудит с премьер-министром Джастином Трюдо поддержку Украины.

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