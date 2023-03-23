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Заяви Сі Цзіньпіна про мир не змінили бажання Путіна знищити Україну, - Білий дім

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Четвер 23 березня 2023 01:55
Заяви Сі Цзіньпіна про мир не змінили бажання Путіна знищити Україну, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Удари по Запоріжжю та Київській області, які завдала РФ, свідчать, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви та його заяви про мир не змінили бажання Кремля знищити Україну.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"(Президент РФ Володимир – ред.) Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу", - заявив Кірбі.

За його словами, заяви Путіна та Сі про необхідність зберігати суверенітет та дотримуватися Статуту ООН є іронічними.

"Тому він (Путін – ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї "високої" риторики про мир та припинення бойових дій в Україні", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі також наголосив, що Сполучені Штати негативно ставляться до будь-яких зусиль полегшити міжнародну ізоляцію Путіна та його режиму.

"Ми не підтримуємо жодних спроб зміцнити його економіку або зробити її здоровішою", - наголосив представник Білого дому.

Раніше в Білому домі заявили, що Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та Росією. Пекін досі не засудив російське вторгнення та продовжує торгувати з Москвою.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом. Глава Кремля незабаром заявив, що готовий частково схвалити так званий "мирний план" Китаю щодо України.

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