Китай посунув Росію з продажів озброєння пострадянським країнам

Китай витісняє Росію

Після розпаду СРСР Росія довго залишалася постачальницею озброєнь для країн Центральної Азії. Китай почав поступово співпрацювати з ними в оборонці тільки наприкінці 2010-х років, пише видання.

Проте з лютого 2022 року колишні радянські республіки захотіли розірвати залежність від Росії. Тож Китай скористався ситуацією.

Пекін продає їм:

дрони,

транспортні літаки,

бронетехніку,

системи ППО,

Хто купує у Китаю

Туркменістан придбав системи ППО великої (HQ-9) та середньої дальності (HQ-12), а Узбекистан – FD-2000, аналог HQ-9.

Узбекистан і Казахстан хочуть впроваджувати велику китайську техніку у свої ВПС:

перший отримав 4 багатоцільові винищувачі Chengdu J-10CE і, можливо, домовився про постачання ще 20;

другий уже експлуатує вісім військово-транспортних літаків Y-8F-200.

Купівля ППО та винищувачів створює довгострокові зв'язки з постачальником, який роками, а то й десятиліттями надаватиме:

ракети,

запчастини,

двигуни,

програмне забезпечення,

послуги з модернізації та підготовки персоналу.

Хоча Казахстан, Киргизстан та Таджикистан є разом із Росією членами військового союзу - Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Проте Таджикистан навіть демонструє китайську техніку на парадах у Душанбе, пише видання.

Китай також фінансує будівництво та розвиток об'єктів безпеки вздовж таджико-афганського кордону. Він робить це і для захисту своїх транспортних коридорів та інвестицій у економіки центральноазіатських країн.

Держави регіону також закуповують у Китаю бойові безпілотники Wing Loong та CH-3A.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), сукупний експорт озброєнь із Росії скоротився у 2021-2025 роках на 64% порівняно з 2016-2020 роками. А його частка у світовому експорті впала з 21% до 6,8%.