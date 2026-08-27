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Китай отодвинул Россию от продаж вооружения постсоветским странам

20:44 27.08.2026 Чт
2 мин
Центральная Азия переходит на закупки китайских ракет и дронов
aimg Елена Бджола
Фото: Китай вытесняет Россию с рынка вооружений для стран Центральной Азии (Getty Images)

После начала полномасштабной войны России против Украины продажи вооружения Китая странам Центральной Азии стремительно возросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Китай вытесняет Россию

После распада СССР Россия долго оставалась поставщиком вооружений для стран Центральной Азии. Китай начал постепенно сотрудничать с ними в оборонке только в конце 2010 года, пишет издание.

Однако с февраля 2022 года бывшие советские республики захотели разорвать зависимость от России. Китай воспользовался ситуацией.

Пекин продает им:

  • дроны,
  • транспортные самолеты,
  • бронетехнику,
  • системы ПВО,

Кто покупает у Китая

Туркменистан приобрел системы ПВО большой (HQ-9) и средней дальности (HQ-12), а Узбекистан - FD-2000, аналог HQ-9.

Узбекистан и Казахстан хотят внедрять крупную китайскую технику в свои ВВС:

  • первый получил 4 многоцелевых истребителя Chengdu J-10CE и, возможно, договорился о поставках еще 20;
  • второй уже эксплуатирует 8 военно-транспортных самолетов Y-8F-200.

Покупка ПВО и истребителей создает долгосрочные связи с поставщиком, который годами, а то и десятилетиями будет предоставлять:

  • ракеты,
  • запчасти,
  • двигатели,
  • программное обеспечение,
  • услуги по модернизации и подготовке персонала.

Хотя Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза - Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тем не менее, Таджикистан даже демонстрирует китайскую технику на парадах в Душанбе, пишет издание.

Китай также финансирует строительство и развитие объектов безопасности вдоль таджико-афганской границы. Он делает это для защиты своих транспортных коридоров и инвестиций в экономики центральноазиатских стран.

Государства региона также закупают у Китая боевые беспилотники Wing Loong и CH-3A.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), совокупный экспорт вооружений из России сократился в 2021-2025 годах на 64% по сравнению с 2016-2020 годами. Его доля в мировом экспорте упала с 21% до 6,8%.

Ранее РБК-Украина писало, что новые реактивные версии "Шахедов" , которые Россия использует для массированных атак по Украине, способны разгоняться до 500 км/ч. Их появление стало возможно в значительной степени благодаря Китаю.

Также сообщалось, что власти Китая в июне публично призвали Киев и Москву вернуться за стол переговоров. В Пекине также рассказали, как видят этот процесс.

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