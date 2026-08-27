Китай отодвинул Россию от продаж вооружения постсоветским странам

После начала полномасштабной войны России против Украины продажи вооружения Китая странам Центральной Азии стремительно возросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Китай вытесняет Россию

После распада СССР Россия долго оставалась поставщиком вооружений для стран Центральной Азии. Китай начал постепенно сотрудничать с ними в оборонке только в конце 2010 года, пишет издание.

Однако с февраля 2022 года бывшие советские республики захотели разорвать зависимость от России. Китай воспользовался ситуацией.

Пекин продает им:

дроны,

транспортные самолеты,

бронетехнику,

системы ПВО,

Кто покупает у Китая

Туркменистан приобрел системы ПВО большой (HQ-9) и средней дальности (HQ-12), а Узбекистан - FD-2000, аналог HQ-9.

Узбекистан и Казахстан хотят внедрять крупную китайскую технику в свои ВВС:

первый получил 4 многоцелевых истребителя Chengdu J-10CE и, возможно, договорился о поставках еще 20;

второй уже эксплуатирует 8 военно-транспортных самолетов Y-8F-200.

Покупка ПВО и истребителей создает долгосрочные связи с поставщиком, который годами, а то и десятилетиями будет предоставлять:

ракеты,

запчасти,

двигатели,

программное обеспечение,

услуги по модернизации и подготовке персонала.

Хотя Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза - Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тем не менее, Таджикистан даже демонстрирует китайскую технику на парадах в Душанбе, пишет издание.

Китай также финансирует строительство и развитие объектов безопасности вдоль таджико-афганской границы. Он делает это для защиты своих транспортных коридоров и инвестиций в экономики центральноазиатских стран.

Государства региона также закупают у Китая боевые беспилотники Wing Loong и CH-3A.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), совокупный экспорт вооружений из России сократился в 2021-2025 годах на 64% по сравнению с 2016-2020 годами. Его доля в мировом экспорте упала с 21% до 6,8%.