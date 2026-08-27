Китай отодвинул Россию от продаж вооружения постсоветским странам
После начала полномасштабной войны России против Украины продажи вооружения Китая странам Центральной Азии стремительно возросли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Китай вытесняет Россию
После распада СССР Россия долго оставалась поставщиком вооружений для стран Центральной Азии. Китай начал постепенно сотрудничать с ними в оборонке только в конце 2010 года, пишет издание.
Однако с февраля 2022 года бывшие советские республики захотели разорвать зависимость от России. Китай воспользовался ситуацией.
Пекин продает им:
- дроны,
- транспортные самолеты,
- бронетехнику,
- системы ПВО,
Кто покупает у Китая
Туркменистан приобрел системы ПВО большой (HQ-9) и средней дальности (HQ-12), а Узбекистан - FD-2000, аналог HQ-9.
Узбекистан и Казахстан хотят внедрять крупную китайскую технику в свои ВВС:
- первый получил 4 многоцелевых истребителя Chengdu J-10CE и, возможно, договорился о поставках еще 20;
- второй уже эксплуатирует 8 военно-транспортных самолетов Y-8F-200.
Покупка ПВО и истребителей создает долгосрочные связи с поставщиком, который годами, а то и десятилетиями будет предоставлять:
- ракеты,
- запчасти,
- двигатели,
- программное обеспечение,
- услуги по модернизации и подготовке персонала.
Хотя Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза - Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тем не менее, Таджикистан даже демонстрирует китайскую технику на парадах в Душанбе, пишет издание.
Китай также финансирует строительство и развитие объектов безопасности вдоль таджико-афганской границы. Он делает это для защиты своих транспортных коридоров и инвестиций в экономики центральноазиатских стран.
Государства региона также закупают у Китая боевые беспилотники Wing Loong и CH-3A.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), совокупный экспорт вооружений из России сократился в 2021-2025 годах на 64% по сравнению с 2016-2020 годами. Его доля в мировом экспорте упала с 21% до 6,8%.
Ранее РБК-Украина писало, что новые реактивные версии "Шахедов" , которые Россия использует для массированных атак по Украине, способны разгоняться до 500 км/ч. Их появление стало возможно в значительной степени благодаря Китаю.
Также сообщалось, что власти Китая в июне публично призвали Киев и Москву вернуться за стол переговоров. В Пекине также рассказали, как видят этот процесс.