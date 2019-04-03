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Китай построит самый больший танкер в мире

Новости » Экономика    03.04.2019 - 10:17
Китай построит самый больший танкер в мире
Фото: Hudong-Zhonghua (shipyards.gr)

Танкер будет предназначен для транспортировки сжиженного природного газа

Судостроительная шанхайская компания Hudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газа, который предполагается, что станет крупнейшим в мире судном своего класса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Сообщается, что Hudong-Zhonghua займется разработкой совместно с норвежским сертификационным и классификационным обществом DNV GL.

Соглашение было подписано 2 апреля на 19-й международной конференции и выставке по СПГ в Шанхае. Указано, что судно будет способно перевозить до 270 тыс. куб. м газа.

Кроме того, сообщается, что техническая документация для начала строительства, будет подготовлена к концу 2020 года. Также отмечается, что конструкторы решили заняться строительством танкера с учетом растущего в Китае спроса на природный газ.

Напомним, Китай согласился начать "немедленную закупку" товаров из Соединенных Штатов Америки. Чиновники КНР, в частности, начали подготовку к возобновлению импорта соевых бобов и сжиженного природного газа из США.

 

 

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