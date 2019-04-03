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Китай побудує найбільший танкер в світі

Новини » Економіка    03.04.2019 - 10:17
Китай побудує найбільший танкер в світі
Фото: Hudong-Zhonghua (shipyards.gr)

Танкер буде призначений для транспортування скрапленого природного газу

Суднобудівна шанхайська компанія Hudong-Zhonghua побудує танкер для транспортування скрапленого природного газу, який передбачається, що стане найбільшим у світі судном свого класу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Повідомляється, що Hudong-Zhonghua займеться розробкою спільно з норвезьким сертифікаційним і класифікаційним товариством DNV GL.

Угоду було підписано 2 квітня на 19-й міжнародній конференції і виставці з СПГ в Шанхаї. Зазначено, що судно буде здатне перевозити до 270 тис. куб. м газу.

Крім того, повідомляється, що технічна документація для початку будівництва, буде підготовлена до кінця 2020 року. Також наголошується, що конструктори вирішили зайнятися будівництвом танкера з урахуванням зростаючого в Китаї попиту на природний газ.

Нагадаємо, Китай погодився розпочати "негайну закупівлю" товарів зі Сполучених Штатів Америки. Чиновники КНР, зокрема, почали підготовку до відновлення імпорту соєвих бобів і зрідженого природного газу зі США.

 

 

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