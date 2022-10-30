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Китай поспіхом скуповує російську мідь на Лондонській біржі: що відбувається

Фото: на Лондонській біржі металів поспіхом скуповують мідь - очікують її дефіцит (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Більше половини міді на складах Лондонської біржі металів (LME), значна частина якої має російське походження, була замовлена протягом останніх трьох тижнів для доставки трейдерами китайським покупцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Така активність трейдерів щодо замовлення на мідь є однією з ознак, що принаймні певні споживачі на світовому ринку металів все ще охоче купують російську продукцію, хоча інші уникають цього. Так, один трейдер відкрито сказав, що його китайським клієнтам байдуже, мідь якої країни вони купують.

Це, на думку експертів, засвідчує занепокоєння, що заборона поставок з Росії може посилити гострий дефіцит металу, який вже спостерігається. Так, кількість міді на складах LME зараз впала до 42,3 тисяч тонн, наблизившись до багаторічного мінімуму, який спостерігався минулого року під час історичного скорочення пропозиції на ринку міді.

Таким чином, на світових ринках металу наразі точиться дискусія, яким чином поводитися з російським експортом металу. Кілька західних виробників активно виступають за обмеження поставок з Росії, інші, як німецькі та італійські бізнес-асоціації, зазначили, що дефіцит металів через впроваджені санкції і мита можуть стати загрозливими для європейської промисловості, у тому числі алюмінієвої.

"Ми розглянемо всі пропозиції і думки і таким чином зможемо сказати нашому ринку і, що не менш важливо, собі, що торгівля на LME справді відображає реальну поведінку наших користувачів", - зауважив генеральний директор біржі Метью Чемберлен.

Раніше LME опублікувала дані, згідно з якими 80% міді в її складській мережі за останні місяці були російського походження. Представник LME відмовився від коментарів з цього приводу.

Наприкінці вересня група європейських споживачів алюмінію також виступила проти дій LME щодо обмеження поставок російського металу.

Сполучені Штати також вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.

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Лондон