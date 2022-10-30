Китай поспешно скупает российскую медь на Лондонской бирже: что происходит

Такая активность трейдеров относительно заказов на медь является одним из признаков, что, по крайней мере, некоторые потребители на мировом рынке металлов все еще охотно покупают российскую продукцию, хотя другие избегают этого. Например, один трейдер открыто сказал, что его китайским клиентам безразлично, медь какой страны они покупают.

Это, по мнению экспертов, свидетельствует об обеспокоенности, что запрет поставок из России может усилить уже наблюдаемый острый дефицит металла. Так, количество меди на складах LME сейчас упало до 42,3 тысячи тонн, приблизившись к многолетнему минимуму, который наблюдался в прошлом году во время исторического сокращения предложения на рынке меди.

Таким образом, на мировых рынках металла сейчас идет дискуссия, что делать с российским экспортом металла. Несколько западных производителей активно выступают за ограничение поставок из России, другие, как немецкие и итальянские бизнес-ассоциации, отметили, что дефицит металлов из-за введенных санкций и пошлин может стать угрожающим европейской промышленности, в том числе алюминиевой.

"Мы рассмотрим все предложения и мнения и таким образом сможем сказать нашему рынку и, что не менее важно себе, что торговля на LME действительно отражает реальное поведение наших пользователей", - отметил генеральный директор биржи Мэтью Чемберлен.

Ранее LME опубликовала данные, согласно которым 80% меди в ее складской сети за последние месяцы были русского происхождения. Представитель LME отказался от комментариев на этот счет.