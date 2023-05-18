Китай посилює вплив у Центральній Азії, доки РФ сконцентрувалася на війні, - CNN

Зазначається, що Китай організовує великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Вони зберуться у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 в Японії.

За даними державних ЗМІ Китаю, це перша особиста зустріч глав держав Центральної Азії з китайським лідером з моменту встановлення дипломатичних відносин після розпаду Радянського Союзу. Пекін назвав саміт "першою великою дипломатичною діяльністю" цього року.

Проте CNN наголошує, що проведення саміту є подвійною грою Пекіна і спробою розширити свій вплив в Центральній Азії, де завжди домінувала Росія. При цьому зараз Москва сконцентрувалася на війні проти України.

Плани Китаю

Для Пекіна країни Центральної Азії є ключовими потенційними союзниками, особливо на міжнародних майданчиках. Також серед пріоритетів - економічні зв'язки. Зокрема, мова йде про залізниці, трубопроводи та транспортні шляхи до Європи.

Крім того, після вторгнення РФ в Україну економічні зв'язки між Росією та Центральною Азією ослабли. Тому країни шукають нові альтернативні ринки, серед яких може бути Китай.

Також серед тем саміту можуть бути питання безпеки. Раніше Росія виступала гарантом безпеки Центральної Азії, але Китай цим незадоволений і хоче перетягнути на себе цю роль.

Експерти вважають, що Пекін, ймовірно, хоче заручитися підтримкою азійських країн у своєму намаганні бути посередником між РФ та Україною. Китай зміг би використати цю підтримку на міжнародних платформах, зокрема в ООН.