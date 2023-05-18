Китай усиливает влияние в Центральной Азии, пока РФ сконцентрировалась на войне, - CNN

Отмечается, Китай организует большой саммит для лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они соберутся в китайском городе Сиань. Дата проведения саммита совпадает с датой проведения саммита G7 в Японии.

По данным государственных СМИ Китая, это первая личная встреча глав государств Центральной Азии с китайским лидером с момента установления дипломатических отношений после распада Советского Союза. Пекин назвал саммит "первой большой дипломатической деятельностью" этого года.

Тем не менее CNN отмечает, что проведение саммита является двойной игрой Пекина и попыткой расширить свое влияние в Центральной Азии, где всегда доминировала Россия. При этом сейчас Москва сконцентрировалась на войне против Украины.

Планы Китая

Для Пекина страны Центральной Азии являются ключевыми потенциальными союзниками, особенно на международных площадках. Также среди приоритетов - экономические связи. В частности, речь идет о железных дорогах, трубопроводах и транспортных путях в Европу.

Кроме того, после вторжения РФ в Украину экономические связи между Россией и Центральной Азией ослабли. Поэтому страны ищут новые альтернативные рынки, среди которых может быть Китай.

Также среди тем саммита могут быть вопросы безопасности. Ранее Россия выступала гарантом безопасности Центральной Азии, но Китай этим недоволен и хочет перетянуть на себя эту роль.

Эксперты считают, что Пекин, вероятно, хочет заручиться поддержкой азиатских стран в своем намерении быть посредником между РФ и Украиной. Китай мог бы использовать эту поддержку на международных платформах, в частности в ООН.