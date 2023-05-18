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Китай посилює контроль за соцмережами, нібито борючись із фейками

Фото: Китай посилює контроль за соцмережами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай активізував зусилля контролю за повідомленнями в соціальних мережах, нібито посилаючись на боротьбу з фейками в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тільки за останній місяць управління кібербезпеки Китаю видалило понад 100 тисяч акаунтів, які нібито спотворювали інформацію провідних агентств новин.

Управління кіберпростору Китаю також запустило спеціальну кампанію з очищення онлайн-інформації, зосередивши увагу на облікових записах у соціальних мережах, які розповсюджують "фейкові новини" та видають себе за ЗМІ, що контролюються державою.

Регулятор заявив, що з 6 квітня він видалив 107 тисяч облікових записів підроблених аккаунтів новин, а також 835 тисяч повідомлень, які містили фальшиву новинну інформацію.

"Управління кіберпростору Китаю модеруватиме онлайн-платформи для захисту законних прав та інтересів більшості інтернет-користувачів в отриманні авторитетних та реальних новин", - йдеться у повідомленні відомства. Регулятор також додав, що заохочує користувачів надавати інформацію про підроблені облікові записи.

Раніше ми писали, що МЗС Китаю звернулося до іноземних посольств та міжнародних організацій з проханням не використати зовнішні стіни своїх будівель для "політичної пропаганди" і прибрати плакати на підтримку України.

Тим часом, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не має наміру користуватися від війни Росії проти України і сподівається на подальші обговорення китайського "мирного плану".

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Китайфейки