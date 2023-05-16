У Китаї хочуть, щоб іноземні посольства прибрали плакати на підтримку України
У Пекіні МЗС Китаю звернулось до іноземних посольств та міжнародних організацій з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для "політичної пропаганди" та прибрати плакати на підтримку України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише агентство Kyodo.
Як пише агентство, у Пекіні багато посольств розмістили вивіски із зображенням прапора України. окрім цього на будівлях висять плакати з повідомленнями китайською та англійською мовами. На них написано слова на підтримку України.
У МЗС Китаю закликали посольства та міжнародні організації не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди та "уникати викликання конфліктів між державами".
Зауважимо, що подібна заява Китаю викликала негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів. Також повідомляється, що ніхто не знімав вивіски.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Китай залишається важливим партнером Європейського союзу, однак вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.
Тим часом міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не має наміру отримувати користь від війни Росії проти України та сподівається на подальші обговорення китайського "мирного плану".
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