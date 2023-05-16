У Китаї хочуть, щоб іноземні посольства прибрали плакати на підтримку України

У Пекіні МЗС Китаю звернулось до іноземних посольств та міжнародних організацій з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для "політичної пропаганди" та прибрати плакати на підтримку України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише агентство Kyodo.

Як пише агентство, у Пекіні багато посольств розмістили вивіски із зображенням прапора України. окрім цього на будівлях висять плакати з повідомленнями китайською та англійською мовами. На них написано слова на підтримку України.

У МЗС Китаю закликали посольства та міжнародні організації не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди та "уникати викликання конфліктів між державами".

Зауважимо, що подібна заява Китаю викликала негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів. Також повідомляється, що ніхто не знімав вивіски.