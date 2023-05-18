Китай посилює контроль за соцмережами, нібито борючись із фейками

Китай активізував зусилля контролю за повідомленнями в соціальних мережах, нібито посилаючись на боротьбу з фейками в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тільки за останній місяць управління кібербезпеки Китаю видалило понад 100 тисяч акаунтів, які нібито спотворювали інформацію провідних агентств новин.

Управління кіберпростору Китаю також запустило спеціальну кампанію з очищення онлайн-інформації, зосередивши увагу на облікових записах у соціальних мережах, які розповсюджують "фейкові новини" та видають себе за ЗМІ, що контролюються державою.

Регулятор заявив, що з 6 квітня він видалив 107 тисяч облікових записів підроблених аккаунтів новин, а також 835 тисяч повідомлень, які містили фальшиву новинну інформацію.

"Управління кіберпростору Китаю модеруватиме онлайн-платформи для захисту законних прав та інтересів більшості інтернет-користувачів в отриманні авторитетних та реальних новин", - йдеться у повідомленні відомства. Регулятор також додав, що заохочує користувачів надавати інформацію про підроблені облікові записи.