Китай усиливает контроль за соцсетями, якобы борясь с фейками

Китай активизировал усилия по контролю за сообщениями в социальных сетях, якобы ссылаясь на борьбу с фейками в Интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Только за последний месяц управление кибербезопасности Китая удалило более 100 тысяч аккаунтов, которые якобы искажали информацию ведущих новостных агентств.

Управление киберпространства Китая также запустило специальную кампанию по очистке онлайн-информации, сосредоточив внимание на учетных записях в социальных сетях, которые распространяют "фейковые новости" и выдают себя за контролируемые государством СМИ.

Регулятор заявил, что с 6 апреля он удалил 107 тысяч учетных записей поддельных новостных аккаунтов, а также 835 тысяч сообщений, которые содержали фальшивую новостную информацию.

"Управление киберпространства Китая будет модерировать онлайн-платформы для защиты законных прав и интересов большинства интернет-пользователей в получении авторитетных и реальных новостей", - говорится в сообщении ведомства. Регулятор также добавил, что поощряет пользователей предоставлять информацию о поддельных аккаунтах.