Китай усиливает контроль за соцсетями, якобы борясь с фейками
Китай активизировал усилия по контролю за сообщениями в социальных сетях, якобы ссылаясь на борьбу с фейками в Интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Только за последний месяц управление кибербезопасности Китая удалило более 100 тысяч аккаунтов, которые якобы искажали информацию ведущих новостных агентств.
Управление киберпространства Китая также запустило специальную кампанию по очистке онлайн-информации, сосредоточив внимание на учетных записях в социальных сетях, которые распространяют "фейковые новости" и выдают себя за контролируемые государством СМИ.
Регулятор заявил, что с 6 апреля он удалил 107 тысяч учетных записей поддельных новостных аккаунтов, а также 835 тысяч сообщений, которые содержали фальшивую новостную информацию.
"Управление киберпространства Китая будет модерировать онлайн-платформы для защиты законных прав и интересов большинства интернет-пользователей в получении авторитетных и реальных новостей", - говорится в сообщении ведомства. Регулятор также добавил, что поощряет пользователей предоставлять информацию о поддельных аккаунтах.
Ранее мы писали, что МИД Китая обратился в иностранные посольства и международные организации с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды" и убрать плакаты в поддержку Украины.
Между тем, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не намерен извлекать пользу от войны России против Украины и надеется на дальнейшие обсуждения китайского "мирного плана".
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