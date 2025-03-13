Китай посилив кампанію впливу на Тайвань, Тайбей готує контрзаходи

Цінде звинуватив Пекін в активізації:

військових навчань;

торгових санкцій;

кампанії впливу на острів.

Під час виступу перед журналістами, президент Тайваню відзначив, що Пекін використовує тайванську демократію, щоб "поглинути" різних членів суспільства, організовані злочинні угруповання, представників ЗМІ, а також нинішніх й колишніх правоохоронців й військовослужбовців.

"Вони (Китай, - ред.) здійснюють такі дії, як розкол, руйнування і підривна діяльність зсередини нас", - заявив президент Тайваню.

Коментуючи заяву Цінде речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Мао Нін заявив, що "це не змінить того факту, що Тайвань є частиною Китаю, і не може змінити неминучу подію возз'єднання з батьківщиною".

Також посилаючись на урядові дані президент Тайваню розповів, що торік 64 людини були звинувачені в китайському шпигунстві, що втричі більше, ніж у 2021- му. За його словами, більшість з них - нинішні або колишні військові.

Цінде запропонував 17 правових, а також економічних контрзаходів, які включають суворий розгляд заявок на відвідування Тайваню або отримання дозволу на проживання китайськими громадянами, а також відновлення роботу військового суду.