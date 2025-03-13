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Китай усилил кампанию влияния на Тайвань, Тайбэй готовит контрмеры

Фотот: Лай Цинде, президент Тайваня (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай усиливает свою кампанию влияния и проникновения на Тайвань. Тайбэй будет принимать меры для противодействия попыткам Пекина "поглотить" остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Тайваня Лая Цинде, которого цитирует Reuters.

Цинде обвинил Пекин в активизации:

  • военных учений;
  • торговых санкций;
  • кампании влияния на остров.

Во время выступления перед журналистами, президент Тайваня отметил, что Пекин использует тайваньскую демократию, чтобы "поглотить" различных членов общества, организованные преступные группировки, представителей СМИ, а также нынешних и бывших правоохранителей и военнослужащих.

"Они (Китай, - ред.) осуществляют такие действия, как раскол, разрушение и подрывная деятельность изнутри нас", - заявил президент Тайваня.

Комментируя заявление Цинде представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мао Нин заявил, что "это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, и не может изменить неизбежное событие воссоединения с родиной".

Также ссылаясь на правительственные данные президент Тайваня рассказал, что в прошлом году 64 человека были обвинены в китайском шпионаже, что втрое больше, чем в 2021-м. По его словам, большинство из них - нынешние или бывшие военные.

Цинде предложил 17 правовых, а также экономических контрмер, которые включают строгое рассмотрение заявок на посещение Тайваня или получение вида на жительство китайскими гражданами, а также возобновление работы военного суда.

 

 

Отношения между Китаем и Тайванем

Отношения между Китаем и Тайванем остаются напряжёнными уже несколько десятилетий. Китай считает Тайвань своей провинцией и стремится к его воссоединению, не исключая применения силы.

Международное сообщество разделено по этому вопросу: большинство стран, включая ООН, официально признают политику "единого Китая", но многие поддерживают Тайвань неформально.

Напомним, что в октябре китайский лидер Си Цзиньпин объявил Тайвань "неприкосновенной территорией Китая" и заявил о намерении "воссоединить" остров с коммунистической диктатурой КНР.

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