ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Китай посадив космічний зонд на Місяць

Пекін, Вівторок 01 грудня 2020 18:25
Китай посадив космічний зонд на Місяць
Фото: китайський зонд Chang'e-5 (alwihdainfo.com)
Автор: Дмитро Левицький

Китай заявив про успішну посадку космічного зонду Chang'e-5 на поверхню Місяця. Тепер китайська робототехніка почне збирати місячний грунт, щоб доставити його на Землю.

Про це повідомляє агентство BBC News.

Очікується, що найближчі декілька днів китайський зонд буде досліджувати навколишню територію та збирати зразки місячного пилу і гірських порід. Для виконання цього завдання зонд обладнаний спеціальними приладами, зокрема, камерою, спектрометром, совком та дрилем.

Мета китайської місії - зібрати та доставити на Землю близько 2 кілограми космічного пилу або гірських порід. Спочатку зонд доставить зразки на орбітальний апарат, а вже звідти вони відправляться на Землю.

Китай може стати третьою країною після СРСР та США, якій вдасться здійснити подібну місію. Востаннє місячний грунт доставляли на Землю 44 роки тому в рамках радянської місії "Луна 24", яка зібрала близько 200 грамів зразків.

Нагадаємо, Китай запустив ракету-носій з космічним апаратом Chang'e-5 минулого тижня. Запуск відбувся 24 листопада.

Як писало РБК-Україна, американське космічне агенство NASA висловило сподівання, що Китай поділиться зі світом зразками, які отримає з Місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Hi-tech ЛунаКитайкосмический корабль

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся