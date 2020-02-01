ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай попросив у Євросоюзу допомоги в боротьбі з коронавірусом

Новини » Політика     01.02.2020 - 15:20
Китай попросив у Євросоюзу допомоги в боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (GettyImages)

Китай попросив у ЄС допомоги з поставками медикаментів

Китай попросив у Європейського союзу допомоги з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом нового типу. Про це повідомляє DW.

Голова Держради КНР Лі Кецян звернувся з проханням про надання "термінової допомоги" до голови Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн під час телефонної розмови, пише китайська газета Global Times. За її інформацією, прохання адресована одночасно всім країнам, що входять до складу ЄС.

Відзначимо, що в китайському МЗС різко розкритикували введення в США режиму надзвичайної ситуації через коронавіруса.

"Це безумовно не демонстрація добрих намірів", - заявила представниця відомства.

За її словами, які наводить агентство dpa, США подають поганий приклад" інших країн".

Нагадаємо, у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавіруса 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Спалах раніше невідомого типу коронавіруса сталася наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.

Число інфікованих коронавірусом в Сінгапурі досягло 18 МОЗ оприлюднив статистику розповсюдження коронавірусу по світу
Новини України ЕвросоюзКитайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся