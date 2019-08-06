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Китай пообещал контрмеры, если США разместят ракеты в тихоокеанском регионе

Новости » Политика    06.08.2019 - 08:46
Китай пообещал контрмеры, если США разместят ракеты в тихоокеанском регионе
Иллюстративное фото (army-news. ru)

В Китае не уточнили, какие именно меры будут приниматься в ответ на действия США

Если США разместят ракеты средней дальности в странах Индо-Тихоокеанского региона, Китай будет вынужден принять соответствующие контрмеры. Об этом заявил директор Департамента по контролю над вооружениями разоружению МИД КНР Фу Цун, говорится на сайте ведомства.

Однако, Цун не уточнил, какие именно меры будут приниматься в ответ на действия США.

"Китай не будет сидеть сложа руки, он будет вынужден принять контрмеры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности в этой части земного шара", - казал дипломат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования".

Напомним, 2 августа договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать

После этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что допускает новую гонку вооружений после выхода Соединенных Штатов Америки из ракетного договора.

 

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