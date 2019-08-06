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Китай пообіцяв контрзаходи, якщо США розмістять ракети в тихоокеанському регіоні

Новини » Політика    06.08.2019 - 08:46
Китай пообіцяв контрзаходи, якщо США розмістять ракети в тихоокеанському регіоні
Ілюстративне фото (army-news. ru)

У Китаї не уточнили, які саме заходи будуть прийматися у відповідь на дії США

Якщо США розмістять ракети середньої дальності в країнах Індо-Тихоокеанського регіону, Китай буде змушений прийняти відповідні контрзаходи. Про це заявив директор Департаменту контролю над озброєннями та роззброєння МЗС КНР Фу Цун, йдеться на сайті відомства.

Однак, Цун не уточнив, які саме заходи будуть прийматися у відповідь на дії США.

"Китай не буде сидіти склавши руки, він буде змушений прийняти контрзаходи, якщо Сполучені Штати розмістять ракети середньої дальності у цій частині земної кулі", - сказав дипломат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США прискорюють розробку нових ракетних систем і вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування".

Нагадаємо, 2 серпня договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Після цього президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що допускає нову гонку озброєнь після виходу Сполучених Штатів Америки з ракетного договору.

 

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