Китай, Японія та Південна Корея проведуть тристоронні переговори цими вихідними

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Відносини між трьома країнами

Тристоронній саміт був започаткований у 2008 році - його першим питанням було подолання економічної кризи в регіоні. Але в 2019 році дію саміту призупинили через суперечку між Південною Кореєю та Японією щодо рішень про компенсацію за примусову працю та пандемії.

Останнім часом Південна Корея та Японія співпрацюють разом з США у безпекових питаннях. Так, щоб протидіяти впливу Китаю та загрозі з боку КНДР країни посилили безпекову співпрацю.

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