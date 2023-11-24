Китай, Японія та Південна Корея проведуть тристоронні переговори цими вихідними

Топ-дипломати Південної Кореї, Китаю та Японії проведуть переговори в місті Пусан (Південна Корея) цими вихидними. Зустріч буде зосереджена на підготовці до відновлення тристороннього саміту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
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Тристоронній саміт був започаткований у 2008 році - його першим питанням було подолання економічної кризи в регіоні. Але в 2019 році дію саміту призупинили через суперечку між Південною Кореєю та Японією щодо рішень про компенсацію за примусову працю та пандемії.
Останнім часом Південна Корея та Японія співпрацюють разом з США у безпекових питаннях. Так, щоб протидіяти впливу Китаю та загрозі з боку КНДР країни посилили безпекову співпрацю.
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