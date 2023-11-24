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Китай, Япония и Южная Корея проведут трехсторонние переговоры в эти выходные

Фото: Китай, Япония и Южная Корея проведут трехсторонние переговоры в эти выходные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Топ-дипломаты Южной Кореи, Китая и Японии проведут переговоры в городе Пусан (Южная Корея) на этих выходных. Встреча будет сосредоточена на подготовке к возобновлению трехстороннего саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

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Отношения между тремя странами

Трехсторонний саммит был начат в 2008 году - его первым вопросом было преодоление экономического кризиса в регионе. Но в 2019 году действие саммита приостановили из-за спора между Южной Кореей и Японией относительно решений о компенсации за принудительный труд и пандемии.

В последнее время Южная Корея и Япония сотрудничают вместе с США по вопросам безопасности. Так, чтобы противодействовать влиянию Китая и угрозе КНДР страны усилили безопасное сотрудничество.

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