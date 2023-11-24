Китай, Япония и Южная Корея проведут трехсторонние переговоры в эти выходные

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Отношения между тремя странами

Трехсторонний саммит был начат в 2008 году - его первым вопросом было преодоление экономического кризиса в регионе. Но в 2019 году действие саммита приостановили из-за спора между Южной Кореей и Японией относительно решений о компенсации за принудительный труд и пандемии.

В последнее время Южная Корея и Япония сотрудничают вместе с США по вопросам безопасности. Так, чтобы противодействовать влиянию Китая и угрозе КНДР страны усилили безопасное сотрудничество.

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