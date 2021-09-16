ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай полностью вакцинировал от COVID более 1 млрд человек

Новина українською →
Китай, Четверг 16 сентября 2021 13:01
Китай полностью вакцинировал от COVID более 1 млрд человек Фото: более 1 млрд жителей Китая полностью привились от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Китае уже более 1 млрд человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, это составляет около 70% всего населения страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн сообщил, что по состоянию на 15 сентября жителям страны сделали в общей сложности 2,16 млрд прививок, а количество полностью вакцинированных - 1,01 млрд человек.

По данным агентства, более 97% взрослого населения Пекина прошли полную вакцинацию от COVID-19, в Тяньцзине 80% жителей старше 12 лет, а в Шанхае и провинции Чжэцзян этот показатель приближается к 80%.

Отмечается, что 10 месяцев назад Китай одобрил для экстренного применения первую вакцину от коронавируса государственной компании Sinopharm и начал крупнейшую кампанию иммунизации в истории. Также граждан старше 12 лет прививают еще шестью вакцинами.

По данным издания, по темпам вакцинации Китай обошел ЕС и США.

Напомним, что в Китае вакцина от коронавируса Sinopharm получила разрешение для экстренного применения в отношении детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Коронавирус Вакцинация
NEWS
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться