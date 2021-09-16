Китай повністю вакцинував від COVID більше 1 млрд людей

У Китаї вже більше 1 млрд людей пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, це становить близько 70% всього населення країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Представник Національної комісії охорони здоров'я Мі фен повідомив, що станом на 15 вересня жителям країни зробили в цілому 2,16 млрд щеплень, а кількість повністю вакцинованих - 1,01 млрд осіб.

За даними агентства, більше 97% дорослого населення Пекіна пройшли повну вакцинацію від COVID-19, в Тяньцзіні 80% жителів старше 12 років, а в Шанхаї і провінції Чжецзян цей показник наближається до 80%.

Відзначається, що 10 місяців тому Китай схвалив для екстреного застосування першу вакцину від коронавірусу д ержавної компанії Sinopharm і почав найбільшу кампанію імунізації в історії. Також громадян старше 12 років щеплюють ще шістьма вакцинами.

За даними видання, за темпами вакцинації Китай обійшов ЄС та США.