Китай погрожує США наслідками через нові санкції проти Росії

Нові обмеження США проти Росії у разі ухвалення обернуться проти самого Вашингтона, а політика тиску виявиться неефективною.

Про це заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Чан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

У Пекіні вважають, що спроби тиску на інші країни "вилізуть боком" американській стороні.

"Застосування подвійних стандартів, а також використання методів примусу та тиску в кінцевому підсумку обернеться проти тих, хто до них вдається", - заявив Лю Чан.

Що відомо про "пекельні санкції"

Нагадаємо, Сенат США підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, відкривши шлях до її розгляду Палатою представників уже наступного місяця. Йдеться про законопроєкт, автором якого був покійний сенатор США Ліндсі Грем.

Законопроєкт передбачає санкції проти найбільших російських банків, заборону нових американських інвестицій у РФ та купівлі російського держборгу. Також обмеження можуть торкнутися "тіньового флоту", який перевозить російську нафту в обхід санкцій.

Крім того, документ дозволяє запроваджувати мита до 500% на російські товари та до 100% - на продукцію з країн, які купують російські нафту й газ або допомагають Москві обходити санкції.

Також продовжується дія Закону про санкції проти Ірану до 2031 року.