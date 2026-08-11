Китай угрожает США последствиями из-за новых санкций против России

Новые ограничения США против России в случае принятия обернутся против самого Вашингтона, а политика давления окажется неэффективной.

Об этом заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

В Пекине считают, что попытки давления на другие страны "вылезут боком" американской стороне.

"Применение двойных стандартов, а также использование методов принуждения и давления в конечном итоге обернется против тех, кто к ним прибегает", - заявил Лю Чан.

Что известно об "адских санкциях"

Напомним, Сенат США поддержал масштабный законопроект о санкциях против России, открыв путь к ее рассмотрению Палатой представителей уже в следующем месяце. Речь идет о законопроекте, автором которого был покойный сенатор США Линдси Грэм.

Законопроект предусматривает санкции против крупнейших российских банков, запрет новых американских инвестиций в РФ и покупку российского госдолга. Также ограничения могут затронуть "теневой флот", который перевозит российскую нефть в обход санкций.

Кроме того, документ позволяет вводить пошлины до 500% на российские товары и до 100% - на продукцию из стран, покупающих российские нефть и газ или помогающих Москве обходить санкции.

Также продолжается действие Закона о санкциях против Ирана до 2031 года.