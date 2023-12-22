Китай погрожує Філіппінам через територіальну суперечку

Китайський міністр провів телефонну розмову з філіппінським колегою Енріке А. Манало 21 грудня. Він заявив, що "якщо філіппінська сторона неправильно оцінить ситуацію, піде власним шляхом або навіть вступить у змову з недоброзичливими зовнішніми силами, щоб продовжувати створювати проблеми, Китай захищатиме свої права відповідно до закону та рішуче реагуватиме".

Ван І натякнув на США, які у разі конфлікту можуть бути залучені, щоб захистити Філіппіни як свого партнера.

Він також звинуватив Філіппіни в тому, що вони нібито змінили свою політичну позицію, відмовилися від обіцянок та спровокували проблеми у Південно-Китайському морі.

"Замість того, щоб продовжувати йти в неправильному напрямку, філіппінська сторона повинна якнайшвидше повернутися на правильний шлях, поставивши головним пріоритетом належне вирішення поточної морської ситуації", - заявив Ван І.

Заява китайського міністра прозвучала на тлі того, як Пекін мобілізував свою берегову охорону для блокування місій постачання на Філіппінах.

У чому суть конфлікту

Китай претендує на практично усю акваторію Південно-Китайського моря. Оскільки це один з найважливіших водних шляхів для судноплавства у світі.

Проте територіальні претензії Китаю створюють суперечку з Філіппінами, В’єтнамом, Малайзією, Тайванем та Брунеєм, які теж не хочуть поступатися островами, рифами та підводними ресурсами у Південно-Китайському морі.

Суперечки між Китаєм та Філіппінами

Останніми місяцями конфлікт між Китаєм та Філіппінами загострився. Зокрема, і через те, що Філіппіни є партнером США.

жовтні корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів у Південно-Китайському морі.

У грудні кораблі китайської берегової охорони з водометів атакували філіппінські судна в районі мілини Скарборо. На ситуацію відреагували США, нагадавши, що будуть у разі загострення захищати Філіппіни.