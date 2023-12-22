Китай угрожает Филиппинам из-за территориального спора

Китайский министр провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Энрике А. Манало 21 декабря. Он заявил, что "если филиппинская сторона неправильно оценит ситуацию, пойдет по собственному пути или даже вступит в сговор с недоброжелательными внешними силами, чтобы продолжать создавать проблемы, Китай будет защищать свои права в соответствии с законом и будет решительно реагировать".

Ван И намекнул на США, которые в случае конфликта могут быть привлечены, чтобы защитить Филиппины как своего партнера.

Он также обвинил Филиппины в том, что они якобы изменили свою политическую позицию, отказались от обещаний и спровоцировали проблемы в Южно-Китайском море.

"Вместо того чтобы продолжать идти в неправильном направлении, филиппинская сторона должна как можно быстрее вернуться на правильный путь, поставив главным приоритетом должное решение текущей морской ситуации", - заявил Ван И.

Заявление китайского министра прозвучало на фоне того, как Пекин мобилизовал свою береговую охрану для блокирования миссий поставок на Филиппинах.

В чем суть конфликта

Китай претендует на практически всю акваторию Южно-Китайского моря. Поскольку это один из самых важных водных путей для судоходства в мире.

Однако территориальные претензии Китая создают спор с Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Тайванем и Брунеем, которые тоже не хотят уступать острова, рифы и подводные ресурсы в Южно-Китайском море.

Споры между Китаем и Филиппинами

В последние месяцы конфликт между Китаем и Филиппинами обострился. В частности, и потому, что Филиппины являются партнером США.

октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов в Южно-Китайском море.

В декабре корабли китайской береговой охраны из водометов атаковали филиппинские суда в районе мели Скарборо. На ситуацию отреагировали США, напомнив, что в случае обострения будут защищать Филиппины.