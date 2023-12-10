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Китай водометами атакував філіппінські судна, в США відреагували

Неділя 10 грудня 2023 03:41
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Китай водометами атакував філіппінські судна, в США відреагували Фото: китайська берегова охорона з водометів атакувала філіппінські судна (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Кораблі китайської берегової охорони з водометів атакували філіппінські судна в районі мілини Скарборо. США засудили "агресивні" дії КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що кораблі філіппінського бюро рибальства припливли до мілини Скарборо, щоб доставити гуманітарну допомогу, в основному паливо та продукти харчування, бідним рибалкам.

Філіппінські чиновники зявили, що рій китайської берегової охорони та супроводжуючих кораблів вдався до небезпечних та агресивних дій. Вони використовували водомети щонайменше вісім разів, щоразу коли урядові кораблі Філіппін наближалися до мілини Скарборо.

Вони додали, що китайська берегова охорона встановила плавучий бар'єр біля входу у рибальську лагуну Скарборо Шол і розмістила персонал на борту невеликих моторних човнів, щоб відігнати філіппінських рибалок, які чекали на гуманітарну допомогу.

"Запобігти розповсюдженню гуманітарної допомоги є не тільки незаконним, але й нелюдським", - йдеться в офіційній заяві Філіппін.

Реакція США

Сполучені Штати попереджали Китай, що Вашингтон захищатиме Філіппіни, якщо їхні війська, літаки чи кораблі зазнають збройного нападу, зокрема в Південно-Китайському морі.

У жовтні корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів у Південно-Китайському морі.

Тоді Філіппіни звинуватили Пекін у вторгненні в їхні води. А президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати будуть змушені втрутитися, якщо Китай атакує філіппінські судна.

9 грудня посол США на Філіппінах Мері Кей Карлсон засудила "агресивні та незаконні дії" Китаю.

"Ця поведінка порушує міжнародне право та ставить під загрозу життя. Ми разом з нашими філіппінськими друзями, партнерами, союзниками підтримуємо вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон", - заявила вона.

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