Китай побудував кілька великих військових баз на островах навколо Тайваню

"Китай вже створив дуже величезні військові бази в Південно-Китайському морі на трьох островах, що оточують Тайпін - рифі Субі, рифі Файєрі-Крос і рифі Місчіф - і всі вони розташовані досить близько до нашого Тайпіну", - сказав глава МЗС.

За його словами, влада Тайваню має подумати про те, як використовувати мирні засоби для вирішення проблеми безпеки в Південно-Китайському морі і не дозволяти іншим думати, що Тайвань створює труднощі.

За даними джерел, останніми роками Китай провів велику меліорацію земель на своїх островах у Південно-Китайському морі, побудувавши великі військово-повітряні сили та інші військові об'єкти, що викликало серйозне занепокоєння у Вашингтоні та у всьому регіоні.

У МЗС Китаю раніше заявили, що Пекін має повне право будувати та захищати те, що він вважає своєю територією.