Китай построил несколько крупных военных баз на островах вокруг Тайваня

Китай построил несколько крупных военных баз на трех островах вокруг Тайваня в Южно-Китайском море.
Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Китай уже создал очень огромные военные базы в Южно-Китайском море на трех островах, окружающих Тайпин – рифе Суби, рифе Файери-Кросс и рифе Мисчиф – и все они расположены довольно близко к нашему Тайпину", - сказал глава МИД.
По его словам, власти Тайваня должны подумать о том, как использовать мирные средства для решения проблемы безопасности в Южно-Китайском море и не позволять другим думать, что Тайвань создает трудности.
По данным источников, в последние годы Китай провел обширную мелиорацию земель на своих островах в Южно-Китайском море, построив крупные военно-воздушные силы и другие военные объекты, что вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне и во всем регионе.
В МИД Китая ранее заявили, что Пекин имеет полное право строить и защищать то, что он считает своей территорией.
Что предшествовало
Напомним, ранее мы писали, что Китай активизировал военные действия против Тайваня в "серой зоне", насыщая районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами. Таким образом, Пекин пытается истощить противника накануне потенциальной открытой войны.
На фоне активизации сил Китая министр обороны Тайваня Чиу Куо-Чен подтвердил, что спецназ армии США дислоцируется на отдаленных островах Тайваня. Он сказал, что их присутствие было частью обмена и должно было быть "возможностью обучения" для вооруженных сил Тайваня.
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