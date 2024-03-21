RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай построил несколько крупных военных баз на островах вокруг Тайваня

Фото: Китай построил крупные военные базы на островах вокруг Тайваня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай построил несколько крупных военных баз на трех островах вокруг Тайваня в Южно-Китайском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай уже создал очень огромные военные базы в Южно-Китайском море на трех островах, окружающих Тайпин – рифе Суби, рифе Файери-Кросс и рифе Мисчиф – и все они расположены довольно близко к нашему Тайпину", - сказал глава МИД.

По его словам, власти Тайваня должны подумать о том, как использовать мирные средства для решения проблемы безопасности в Южно-Китайском море и не позволять другим думать, что Тайвань создает трудности.

По данным источников, в последние годы Китай провел обширную мелиорацию земель на своих островах в Южно-Китайском море, построив крупные военно-воздушные силы и другие военные объекты, что вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне и во всем регионе.

В МИД Китая ранее заявили, что Пекин имеет полное право строить и защищать то, что он считает своей территорией.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что Китай активизировал военные действия против Тайваня в "серой зоне", насыщая районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами. Таким образом, Пекин пытается истощить противника накануне потенциальной открытой войны.

На фоне активизации сил Китая министр обороны Тайваня Чиу Куо-Чен подтвердил, что спецназ армии США дислоцируется на отдаленных островах Тайваня. Он сказал, что их присутствие было частью обмена и должно было быть "возможностью обучения" для вооруженных сил Тайваня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань