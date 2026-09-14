Китай побоюється посилення союзу Путіна і Кім Чен Ина

За оцінкою видання, головна проблема для Китаю полягає в тому, що Північна Корея завдяки російській підтримці поступово стає сильнішою та впевненішою у своїх можливостях.

"Китайський лідер Сі Цзіньпін також стурбований тим, що зміцнення зв’язків між Путіним і Кім Чен Ином зменшить його вплив на Пхеньян", - йдеться у матеріалі.

При цьому офіційні та наукові джерела в Китаї наголошують, що Пекін не зацікавлений у формуванні тісного тристороннього військового союзу за участю Китаю, Росії та КНДР.

Хоча співпраця Москви й Пхеньяна створює додатковий тиск на США та їхніх союзників, для Китаю такий альянс може обмежити його власні стратегічні можливості.

Що отримує КНДР від Росії

За даними Forbes, з жовтня 2024 року Північна Корея направила до Росії понад 16 тисяч військовослужбовців і передала понад 15 мільйонів артилерійських снарядів. Пхеньян також постачав РФ ракети KN-23 і KN-24.

Водночас Росія, як зазначає видання, допомагає КНДР отримувати доступ до військових технологій. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони, технології безпілотників та інші розробки.

Північна Корея також може отримати від РФ доступ до автономних безпілотників зі штучним інтелектом і реактивними двигунами.

"Завдяки російській допомозі ядерна програма та космічні проекти Північної Кореї набирають обертів, що додає сміливості Кім Чен Ину", – констатує Forbes.

За оцінками видання, Пхеньян може заробляти від 7,7 до 14,4 млрд доларів на продажу озброєнь Росії та розгортанні своїх військових на її території.

Чому це турбує Пекін

Китай побоюється, что посилення КНДР може призвести до нових провокацій і прорахунків з боку Пхеньяна. Це, своєю чергою, здатне підштовхнути США, Південну Корею та Японію до ще тіснішої співпраці у сфері безпеки.

Крім того, посилення військових можливостей Північної Кореї може підштовхнути Сеул і Токіо до розгляду питання про створення власної ядерної зброї.

Відносини Китаю та КНДР при цьому історично були непростими. Forbes зазначає, що між країнами існували конкуренція, напруженість і недовіра. Пекін зацікавлений передусім у стабільності Північної Кореї, але не обов’язково в тому, щоб вона ставала значно сильнішою.

На цьому тлі Москва та Пхеньян зближуються дедалі активніше. За останні 18 місяців між Росією та КНДР відбулося 23 візити на високому рівні за участю міністрів, тоді як між Китаєм і Північною Кореєю – лише вісім.

Forbes вважає, що відносини Росії та КНДР мають переважно прагматичний, транзакційний характер. Однак для Китаю їхнє стрімке поглиблення створює більше викликів, ніж можливостей.

"У міру того, як Москва поглиблює свої військові та стратегічні зв’язки з Пхеньяном, Пекін ризикує втратити частину свого впливу на Північну Корею, водночас стикаючись із дедалі більш непередбачуваним сусідом на своїх кордонах", - підсумовує видання.