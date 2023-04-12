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Китай планує закрити повітряний простір біля Тайваню, - Reuters

Фото: Китай планує закрити повітряний простір біля Тайваню (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Китай заявив, що планує закрити повітряний простір біля Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Такий крок може перешкодити польотам у регіоні.

“Заборона порушить роботу північного регіону польотної інформації Тайваню”, − зазначили чотири анонімні джерела Reuters.

Нагадаємо, сьогодні Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до реальних бойових дій.

Тим часом армія Китаю продовжує проводити маневри та тренування поблизу Тайваню, хоч напередодні Пекін оголошував про завершення військових навчань.

Додамо, на тлі чого глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни.

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