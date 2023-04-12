Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня, - Reuters

По данным издания, Такой шаг может помешать полетам в регионе.

"Запрет нарушит работу северного региона полетной информации Тайваня", - отметили четыре анонимных источника Reuters.

Напомним, сегодня Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.

Тем временем армия Китая продолжает проводить маневры и тренировки вблизи Тайваня, хотя накануне Пекин объявлял о завершении военных учений.

Добавим, на фоне чего глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне.

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