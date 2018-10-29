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Китай планирует вдвое снизить налог на покупку автомобилей, - Bloomberg

Новости » Экономика    29.10.2018 - 21:49
Иллюстративное фото (GettyImages)
Иллюстративное фото (GettyImages)

В Китае представили план по снижению с 10% до 5% налога на покупку легковых авто с объемом двигателей не более 1,6 литра

Китайская народная республика рассматривает возможность в два раза снизить налог на покупку большинства автомобилей, чтобы стимулировать продажи на автомобильном рынке, пострадавшем от торговой войны с США. Об этом сообщает РБК-Украина, сcылаясь на изадение Bloomberg.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Государственный комитет по делам развития и реформ Китая представил план по снижению с 10% до 5% налога на покупку легковых автомобилей, объем двигателей которых не превышает 1,6 литра. Отмечается, что, по данным Китайской ассоциации автомобильных производителей, подобные машины составили 70% всех проданных в прошлом году автомобилей в Китае. Однако, как отметили собеседники издания, решение пока не принято.

Напомним, многие компании с американским капиталом рассматривают вариант переноса производственных мощностей из Китая в другие страны из-за сокращения доходов в результате торговой войны Штатов и КНР. Так, более 70% американских фирм, работающих на юге Китая, рассматривают вопрос о приостановлении дальнейших инвестиций в страну.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Китая Ван И в конце сентября подчеркивал, что Китай выступает за справедливые правила международной торговли и не поддастся шантажу или давлению. Он отмечал, что "международная торговля не должна быть игрой в одни ворота, когда один игрок стремится получить дивиденды за счет других".

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