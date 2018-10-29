Китай планує вдвічі знизити податок на покупку автомобілів, - Bloomberg

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У Китаї представили план по зниженню з 10% до 5% податку на покупку легкових авто з об'ємом двигунів не більше 1,6 літра

Китайська народна республіка розглядає можливість в два рази знизити податок на покупку більшості автомобілів, щоб стимулювати продажі на автомобільному ринку, який постраждав від торгової війни з США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Bloomberg.

Видання, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Державний комітет у справах розвитку і реформ Китаю представив план по зниженню з 10% до 5% податку на покупку легкових автомобілів, об'єм двигунів яких не перевищує 1,6 літра. Відзначається, що, за даними Китайської асоціації автомобільних виробників, подібні машини склали 70% всіх проданих в минулому році автомобілів в Китаї. Однак, як зазначили співрозмовники видання, рішення поки не прийнято.

Нагадаємо, багато компаній з американським капіталом розглядають варіант перенесення виробничих потужностей з Китаю в інші країни через скорочення доходів у результаті торгової війни Штатів і КНР. Так, більше 70% американських фірм, що працюють на півдні Китаю, розглядають питання про призупинення подальших інвестицій у країну.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Китаю Ван І у кінці вересня підкреслював, що Китай виступає за справедливі правила міжнародної торгівлі і не піддасться шантажу або тиску. Він зазначав, що "міжнародна торгівля не повинна бути грою в одні ворота, коли один гравець прагне отримати дивіденди за рахунок інших".