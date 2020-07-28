Китай планирует создать вооруженные силы мирового уровня, - Госдеп США

Компартия Китая стремится развивать свою армию, используя американские исследовательские институты, научное сообщество и частные фирмы вне КНР. Основная цель - модернизация вооруженных сил Китая любыми средствами.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В Госдепе уточнили, что речь идет о китайском проекте под названием Military-Civil Fusion (Военно-гражданское слияние - ред.). Этот проект является ключевой частью стратегии Компартии Китая по превращению Народно-освободительной армии (НОАК) в "армию мирового класса" к 2049 году.

В рамках MCF Компартия якобы приобретает интеллектуальную собственность, ключевые технологические достижения ученых и исследователей со всего мира - разработки в сфере искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, сверхэффективных полупроводников, 5G, аэрокосмических технологий, - в целях модернизации вооруженных сил Китая.

Отмечается, что контролирует реализацию стратегии лично президент и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

В Госдепе подчеркнули, что MCF компрометирует и ослабляет международное научное сотрудничество.

Согласно информации Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Китай опередил Россию в рейтинге производителей оружия и занимает второе место после США.

Ранее в США заявили, что разработали стратегию обороны в космическом пространстве в ответ на угрозу из Китая.

Также в НАТО заявили, что возможное сотрудничество Китая и РФ является угрозой безопасности стран-членов Альянса.