Китай планирует космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы: что известно

Китай может начать космическую миссию к Венере уже в 2026 году. Планирует отправить к планете непилотируемый летательный аппарат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Как отмечает издание, миссия VOICE может начаться уже в 2026 году, а летательный аппарат достигнет орбиты самой жаркой и яркой планеты Солнечной системы уже в 2027 году.

Аппарат будет находиться в 350 км от поверхности Венеры и изучать ее геологическую эволюцию, термальные и химические процессы в атмосфере.

Миссия пока окончательно не одобрена и сейчас рассматриваются несколько различных проектов с точки зрения бюджета, технологий и графика запусков ракеты.