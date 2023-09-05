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Китай підтвердив, що Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20

Вівторок 05 вересня 2023 04:48
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Китай підтвердив, що Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію ЗМІ про те, що лідер країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник міністерства Мао Нін заявив, що замість Сі на саміт поїде прем'єр-міністр КНР Лі Цян, однак відмовився розповідати про причини відмови лідера країни від участі.

"Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті G20 сталася на тлі напруги між Китаєм і приймаючою країною Індією через їхній спірний кордон і зростаючі зв’язки Нью-Делі зі Сполученими Штатами", - пише видання.

Саміт G20 в Індії

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня - там, серед іншого, мала відбутись зустріч Сі з Джо Байденом. Той заявив, що "розачарований" відмовою китайського колеги їхати на саміт.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Варто зазначити, що не буде там і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

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