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Китай подтвердил, что Си Цзиньпин не приедет на саммит G20

Вторник 05 сентября 2023 04:48
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Китай подтвердил, что Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию СМИ о том, что лидер страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель министерства Мао Нин заявил, что вместо Си на саммит поедет премьер-министр КНР Ли Цян, однако отказался рассказывать о причинах отказа лидера страны от участия.

"Отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 произошло на фоне напряжения между Китаем и принимающей страной Индией из-за их спорной границы и растущих связей Нью-Дели с Соединенными Штатами", - пишет издание.

Саммит G20 в Индии

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября - там, среди прочего, должна была состояться встреча Си с Джо Байденом. Тот заявил, что "разочарованный" отказом китайского коллеги ехать на саммит.

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. Организаторы объяснили это тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.

Следует отметить, что не будет там и российского диктатора Владимира Путина, вместо него РФ будет представлять глава российского МИДа Сергей Лавров.

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G20 Китай Си Цзиньпинь
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