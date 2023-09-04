Байден заявив, що розчарований відмовою Сі Цзіньпіня відвідати саміт G20

Прездиент США Джо Байден заявив, що "розчарований" тим, що глава Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії, але додав, що планує "побачити його".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я розчарований... але збираюся побачити його", - заявив Байден, не додавши подробиць.

Зазначається, що президент США відвідає Нью-Делі 7-10 вересня для участі в саміті G-20, після чого направиться до В'єтнаму, щоб зміцнити відносини між країнами.

"Я хочу трохи більше... координації. Я думаю, що вони обидві (Індія та В'єтнам, - ред) хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним", - сказав Байден.

Агентство заявляє, що Сі, скоріше за все, пропустить саміт, а Китай представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян.

Саміт G20 в Індії

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня - він, серед іншого, розглядався як місце зустрічі Байдена та Сі, однак тепер лідери зможуть зустрітися під час саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці в Сан-Франциско, що пройде 12-18 листопада.

Україна ж не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Це пов'язано з тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Варто зазначити, що не буде там і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

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