Китай за переговори України з РФ. З'явилася версія Сі Цзіньпіна щодо зустрічі з Байденом

Про що говорили Байден та Сі:

голова КНР заявив, що ситуація у відносинах між США й Китаєм не відповідає корінним інтересам двох країн та міжнародної спліьноти. Країни повинні знайти правильний шлях уживання між собою;

за словами Сі, політика китайської партії та уряду є прозорою та має яскраві й чіткі стратегічні наміри. Китай планує й надалі проводити незалежну і мирну зовнішню політику, підтримуватиме систему ООН та міжнародний порядок;

"Ми всебічно сприяємо великому омолодженню китайської нації та модернізації за китайським зразком, продовжуючи брати за відправну точку реалізацію прагнення народу до кращого життя, неухильно проводити реформи та відкритість, сприяти побудові відкритої світової економіки", - пише пресслужба.

Сі зазначив, китайсько-американські відносини не повинні бути грою у якій одна зі сторін буде в програші, оскільки успіх країн є можливістю, а не викликом;

"Китай ніколи не прагнув змінити існуючий міжнародний порядок, не втручається у внутрішні справи Сполучених Штатів, а також не має намірів кинути виклик або замінити Сполучені Штати. Обидві сторони повинні дотримуватися взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, а також спільно працювати над забезпеченням того, щоб китайсько-американські відносини розвивалися правильним курсом, не позіхаючи та не втрачаючи швидкості, не кажучи вже про зіткнення", - додає МЗС.

Сі підкреслив, що питання щодо Тайваню, є ядром корінних інтересів Китаю, фундаментом для основи китайсько-американських відносин й червоною лінією, яку не можна перетинати. Пекін прагне стабільності в Тайванській протоці, однак незалежність Тайваню нібито не сумісна з цим;

"Вирішення тайванського питання є справою самих китайців і внутрішньою справою Китаю. Спільним бажанням китайського народу та китайської нації є збереження єдності та територіальної цілісності батьківщини. Той, хто хоче відокремити Тайвань від Китаю, йде проти національної справедливості Китаю, і китайський народ ніколи не погодиться на це!", - відзначає МЗС.

Сі зазначив, що Комуністична партія Китаю підтримує свободу, демократію й права людини, однак "Сполучені Штати мають демократію американського типу, а Китай - демократію китайського типу". За словами голови КНР, демократична система не є досконалою, однак розбіжності повинні бути обговорені за умови рівноправного обміну думками;

"Сі Цзіньпін зазначив, що США займаються капіталізмом, а Китай - соціалізмом, і обидві сторони йдуть різними шляхами. Ця різниця є не тільки сьогодні, але й буде існувати в майбутньому", - пише МЗС.

голова КНР зауважив, що США й Китай є країнами з різними історіями, культурами та соціальними системами й в майбутньому вони також матимуть розбіжності, однак це не повинно бути перешкодою в розвитку їх відносин;

Байден, зі свого боку, заявив, що США не мають наміру вступати в конфлікт з Китаєм, а також "відмежовуватись" від країни, або ж перешкоджати її економічному розвитку;

"Байден зазначив, що те, як розвиватимуться американо-китайські відносини, має вирішальне значення для майбутнього напрямку розвитку світу. США і Китай несуть спільну відповідальність за те, щоб показати світові, що США і Китай можуть впоратися зі своїми розбіжностями, уникнути і не допустити переростання непорозумінь і прорахунків або напруженої конкуренції у конфронтацію чи навіть конфлікт", - додає МЗС.

Сторони, як пише Пекін, домовились:

ефективно використовувати спільну американсько-китайську робочу групу для вирішення низки питань;

підтримувати гуманітарні обміни;

розширити міжлюдські контакти у всіх сферах між двома країнами.

Питання щодо війни в Україні

"Перед обличчям такої глобальної і складної кризи, як українська, є кілька моментів, які заслуговують на серйозний розгляд: по-перше, у конфлікті і війні немає переможця; по-друге, не існує простого рішення складної проблеми; по-третє, необхідно уникати конфронтації між великими державами. Китай завжди був на боці миру і буде продовжувати закликати до миру і сприяти переговорам. Він підтримує і очікує відновлення мирних переговорів між Росією і Україною, і в той же час сподівається, що Сполучені Штати, НАТО і Європейський Союз розпочнуть всеосяжний діалог з Росією", - пише пресслужба МЗС.

Як відзначає CNN, натомість Пекін відзначив "чотири речі, які міжнародна спільнота має виконати", про які Сі розповідав "нещодавно". Однак, про які саме речі йдеться - не уточнюється. Ще на початку листопада, під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем голова КНР заявив про те, що світ повинен підтримувати зусилля з пошуку мирного врегулювання війни й має об'єднатися, щоб протистояти загрозі або фактичному застосуванню ядерної зброї.