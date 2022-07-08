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Китай отвергает любые вмешательства в свои отношения с Россией, - глава МИД

Фото: Китай отвергает любые вмешательства во взаимоотношения с Россией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай отвергает любые попытки стороннего вмешательства в свои взаимоотношения с Россией, демонстрируя "стойкость" и "стратегическую решимость" своих связей с партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Одновременно с этим глава МИД Китая заявил, что Пекин поддержит все усилия, способствующие мирному урегулированию войны в Украине.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай избрал позицию быть в стороне в войне России против Украины.

Ранее сообщалось, что Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности.

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