Китай відкидає будь-які втручання у свої відносини з Росією, - глава МЗС

Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої взаємини з Росією, демонструючи "стійкість" і "стратегічну рішучість" своїх зв'язків з партнерами.

Про це заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван і, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Одночасно з цим глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримає всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни в Україні.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай обрав позицію бути осторонь у війні Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці.

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