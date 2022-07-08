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Китай відкидає будь-які втручання у свої відносини з Росією, - глава МЗС

Фото: Китай відкидає будь-які втручання у взаємини з Росією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої взаємини з Росією, демонструючи "стійкість" і "стратегічну рішучість" своїх зв'язків з партнерами.

Про це заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван і, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Одночасно з цим глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримає всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни в Україні.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай обрав позицію бути осторонь у війні Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці.

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