Зеленский о позиции Китая по войне в Украине: нас устраивает статус-кво

Китай избрал позицию быть в стороне в войне России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его устраивает сохранение статус-кво.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время "Украинского завтрака" в Давосе .

"Я не уверен, что Китай это будет делать (подталкивать РФ к окончанию войны, - ред.). Я думаю, что Китай выбрал политику быть в стороне. Я считаю, что Украину устраивает именно эта политика. Это лучше, чем помогать России", - сказал он.

Как отметил президент, "хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику, нас устраивает этот статус-кво".

Зеленский заявил, что он не видит пока шагов, которые бы Китай делал против Украины.

"Я, к сожалению, не вижу поддержки Китая, хотя есть история достаточно неплохая и долгая между странами. Хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущества в этих отношениях. Думаю, чего-то не хватает Китаю, не хватает других отношений с США. Думаю, здесь США могут влиять на отношения с Китаем и потом это будет влиять на Россию", - добавил он.