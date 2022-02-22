UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Китай отреагировал на признание "ЛДНР": призвал к "сдержанности"

Автор: Артур Родивилов

Китай выступил с кратким заявлением на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Постпред КНР заявил, что "все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут усилить напряженность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

"Мы приветствуем и поощряем все усилия и призываем все заинтересованные стороны продолжать диалог и консультации и искать разумные решения для решения проблем друг друга на основе равенства и взаимного уважения", - сказал постпред Чжан Цзюнь.

По его словам, нынешняя ситуация в Украине является результатом многих сложных факторов.

"Китай всегда занимает свою позицию по существу дела. Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами в соответствии с целями и принципами устава ООН", - сказал он.

Напомним, Россия снова обвинила Запад и Украину в обострении ситуации на Донбассе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев якобы "игнорировал" минские соглашения.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд при ООН заявила, что Россия совершила атаку на Украину и провоцирует дальнейшее вторжение.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРКитай