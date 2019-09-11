ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай скасував мита на 16 категорій товарів із США

Новини » В світі    11.09.2019 - 12:55
Китай скасував мита на 16 категорій товарів із США
Ілюстративне фото (GettyImages)

Рішення набуде чинності з наступного тижня і буде діяти протягом року

Уряд Китаю вирішив зняти додаткові мита в 25% на 16 категорій товарів із США та Канади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що документ набуде чинності з 17 вересня 2019-го року і буде діяти до 16 вересня 2020 року.

До переліку не увійшли важливі статті американського експорту – соя-боби, свинина і кукурудза. Комітет з тарифів і зборів продовжує розглядати нові списки товарів, які не будуть обкладатися митом.

Нагадаємо, збитки світової економіки від торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм на початок 2020 року складуть 1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Китай домовилися відновити торговельні переговори на початку жовтня. Раунд торговельних переговорів відбудеться у Вашингтоні. Раніше торгові переговори планувалося відновити ще у вересні.

Додамо, що 1 вересня США і Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. Зокрема, вже вступили в силу нові 5% мита, введені Китаєм на постачання сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів із США загальною вартістю понад 75 млрд доларів. Зі свого боку США підняли до 15% мита на китайські товари загальною вартістю 300 млрд доларів.

Трамп продовжить указ про санкції за втручання в американські вибори Трамп звільнив радника з нацбезпеки Болтона
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся