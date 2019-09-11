Китай скасував мита на 16 категорій товарів із США

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Рішення набуде чинності з наступного тижня і буде діяти протягом року

Уряд Китаю вирішив зняти додаткові мита в 25% на 16 категорій товарів із США та Канади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що документ набуде чинності з 17 вересня 2019-го року і буде діяти до 16 вересня 2020 року.

До переліку не увійшли важливі статті американського експорту – соя-боби, свинина і кукурудза. Комітет з тарифів і зборів продовжує розглядати нові списки товарів, які не будуть обкладатися митом.

Нагадаємо, збитки світової економіки від торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм на початок 2020 року складуть 1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Китай домовилися відновити торговельні переговори на початку жовтня. Раунд торговельних переговорів відбудеться у Вашингтоні. Раніше торгові переговори планувалося відновити ще у вересні.

Додамо, що 1 вересня США і Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. Зокрема, вже вступили в силу нові 5% мита, введені Китаєм на постачання сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів із США загальною вартістю понад 75 млрд доларів. Зі свого боку США підняли до 15% мита на китайські товари загальною вартістю 300 млрд доларів.